Міжбанк: торги доларом закрилися на рівні 7,95/7,96 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9660/7,9745 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися – 7,9630/7,9675 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9570/7,9625 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2620/0,2624 грн./рубль, на 12:00 звузився спред – 0,2621/0,2623 грн./рубль. На момент закриття ціни впали – 0,2611/0,2613 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль зріс і склав 30,43 рублів за долар (+0,20).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3085/1,3145 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4530/10,4665 грн./євро, на 12:00 ціни підвищилися до 10,4580/10,4700 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вниз – 10,4400/10,4530 грн./євро.