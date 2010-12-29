Залишок коштів на коррахунках банків 28 грудня збільшився на 5%

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 28 грудня 2010 року збільшився на 5%, або на 0,939 млрд. грн., і на початок дня 29 грудня 2010 року становив 19,692 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком поточного місяця обсяг коштів на коррахунках збільшився на 13%, або на 2,313 млрд. грн.