НБУ продав 28 грудня банкам депозитні сертифікати на 75 млн. грн.

Національний банк України 28 грудня ц.р. продав банкам свої депозитні сертифікати на загальну суму 75 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, на цю суму були продані депозитні сертифікати двом банкам строком на 56 днів під 6% річних.

За даними НБУ, обсяг міжбанківського ресурсного ринку 28 грудня склав 3,405 млрд. грн., при цьому середньозважена ставка була на рівні 8,8% річних, зокрема щодо кредитів овернайт – 7,1% річних.

Як повідомлялося, в листопаді ц.р. обсяг операцій з рефінансуванню Нацбанком комерційних банків склав 166 млн. грн. (з початку року - 4,8 млрд. грн.). Обсяг операцій з мобілізації коштів банків у листопаді становив 7 млрд. грн. (з яких 2 млрд. грн. - шляхом проведення операцій зворотного РЕПО). З початку року Національний банк України провів мобілізаційні операції на загальну суму 236,9 млрд. грн.

Обсяг міжбанківського ресурсного ринку 14 грудня склав 2,493 млрд. грн. Середньозважена ставка за кредитами була на рівні 0,5% річних, зокрема щодо кредитів овернайт – 0,5% річних.