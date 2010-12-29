У Держмитслужбі звільнять більш як 5 тисяч співробітників - Калетнік

Скорочення штату Державної митної служби України передбачає звільнення більш як 5 тисяч співробітників з 18 тисяч, що числяться на сьогодні.

Про це сьогодні під час інтернет-конференції на порталі ЛІГА.net повідомив голова Держмитслужби Ігор КАЛЕТНІК.

«Відповідним указом Президента України передбачене скорочення чисельності державних службовців на 30%. Тому з 18 тисяч співробітників митної служби скорочено буде більш як 5 тисяч осіб», - сказав він.

За його словами, планується, що всі без виключення 18 тисяч митників будуть попереджені про скорочення, після чого будуть проведені тестування та іспити. Також планується проведення співбесід. За результатами комплексного відбору всі посадовці будуть прийняті на службу наказом голови митної служби, у тому числі й інспектори.

«Бажаючі засоби масової інформації, громадськість, хто хоче за цим процесом спостерігати, можуть взяти в цьому участь», - зазначив І.КАЛЕТНІК.