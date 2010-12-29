Першим заступником голови правління НБУ призначений Колобов
17:51, 29 грудня 2010Фінанси
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Першим заступником голови правління Національного банку України призначений Юрій КОЛОБОВ.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
До призначення Ю.КОЛОБОВ був першим заступником голови правління ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України».
Як повідомляв УНІАН, з 23 грудня ц.р. головою правління Національного банку України є Сергій АРБУЗОВ.
До призначення в НБУ у вересні ц.р. С.АРБУЗОВ був головою Наглядової ради ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України».
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