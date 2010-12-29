Першим заступником голови правління НБУ призначений Колобов

Першим заступником голови правління Національного банку України призначений Юрій КОЛОБОВ.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

До призначення Ю.КОЛОБОВ був першим заступником голови правління ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Як повідомляв УНІАН, з 23 грудня ц.р. головою правління Національного банку України є Сергій АРБУЗОВ.

До призначення в НБУ у вересні ц.р. С.АРБУЗОВ був головою Наглядової ради ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України».