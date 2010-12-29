Столиці на підготовку до Євро-2012 додатково виділять 2,3 млрд. грн.

Києву на підготовку до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року з державного бюджету наступного року додатково буде виділено 2,3 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прес-конференції голова столичної міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

Він зазначив, що питання підготовки до Євро-2012 перебуває під “пильною увагою” влади, і в тому числі прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

“Вчора в нас відбулося останнє засідання з цього приводу, і ми обговорювали з Миколою Яновичем якраз пріоритетні моменти щодо реалізації програми. І, до речі, отримали його підтримку в додатковому фінансуванні цієї програми на наступний рік на суму 2 млрд. 300 млн. грн.”, - зазначив О.ПОПОВ.

Він також зауважив, що задоволений роботою свого заступника Анатолія ГОЛУБЧЕНКА, який займається питаннями підготовки столиці до Євро-2012.

“Я відверто вам кажу, що не бачу іншої особи, яка могла б на сьогоднішній день реалізувати цю програму (підготовки до Євро-2012 – УНІАН). Тому я роблю ставку на його участь в реалізації цього проекту і його роботу в КМДА”, - сказав О.ПОПОВ, відповідаючи на запитання, чи буде звільнений А.ГОЛУБЧЕНКО, який на сьогодні залишився єдиним заступником голови КМДА з тих, хто працював у команді мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.