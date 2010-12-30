Міжбанк відкрився зниженням котирувань – 7,9620/7,9705 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9620/7,9705 грн./дол., ціни на російську валюту впали – 0,2610/0,2614 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,5425/10,5555 грн./євро. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3242/1,3244 дол./євро (середа, 29 грудня, - 1,3119/1,3121 дол./євро). В середу, 29 грудня, Національний банк України на ринок не виходив.

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