НБУ продав 29 грудня банкам депозитні сертифікати на 97 млн. грн.
Національний банк України 29 грудня ц.р. продав банкам свої депозитні сертифікати на загальну суму 97 млн. грн. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Згідно з наданою інформацією, на цю суму було продано депозитних сертифікатів одному банку строком на 21 день під 5,5% річних.
Вчора НБУ також за результатами проведення тендеру з підтримки ліквідності надав рефінансування одному банку на 100 млн. грн. під 11,2% річних на 29 днів.
За даними Нацбанку, обсяг міжбанківського ресурсного ринку вчора становив 3,913 млрд. грн. при цьому середньозважена ставка була на рівні 9,5% річних, зокрема, за кредитами овернайт – 7,4% річних.
Як повідомлялося, в листопаді ц.р. обсяг операцій з рефінансування Нацбанком комерційних банків становив 166 млн. грн. (з початку року - 4,8 млрд. грн.). Обсяг операцій з мобілізації коштіів банків у листопаді становив 7 млрд. грн. (з яких 2 млрд. грн. шляхом проведення операцій зворотного РЕПО). З початку року Національний банк України провів мобілізаційних операцій на загальну суму 236,9 млрд. грн.