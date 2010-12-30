Обсяг продажу валюти на міжбанку 29 грудня становив 542,5 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 29 грудня ц.р. становив 542,5 млн. дол. (в еквіваленті), що на 113,3 млн. дол. менше, ніж за попередній день торгів. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 394,1 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9660/7,9745 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися – 7,9630/7,9675 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9570/7,9625 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2620/0,2624 грн./рубль, до 12:00 звузився спред – 0,2621/0,2623 грн./рубль. На час закриття ціни впали – 0,2611/0,2613 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль зріс і становив 30,43 рублів за долар (+0,20).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3085/1,3145 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4530/10,4665 грн./євро, до 12:00 ціни підвищилися до 10,4580/10,4700 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз – 10,4400/10,4530 грн./євро.