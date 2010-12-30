Столичні підприємства погасили 333,7 млн. грн. зарплатних боргів

Завдяки роз`яснювальним заходам столичних податківців з початку року підвищили рівень виплат заробітної плати 2663 суб`єктів господарювання на суму в 333,7 млн. грн., до місцевого бюджету надійшло майже 100 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби в Києві.

Так, в листопаді 2010 року погасив заборгованість із заробітної плати ряд великих столичних підприємств: підприємство спеціального приладобудування «Арсенал», Мостобудівний загін №2, ПАТ «Мостобуд»; державні підприємства «Укрресурси», «Ресурспостач», Науково-дослідний інститут «Буран». Ціі підприємства виплатили 7,6 млн. грн. зарплати і перерахували до бюджету майже 1,6 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб.