Залишок коштів на коррахунках банків 29 грудня збільшилися на 4% – до 20,452 млрд. грн.

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 29 грудня 2010 року збільшився на 4%, або на 0,760 млрд. грн., і на початок дня 30 грудня 2010 року становив 20,452 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком поточного місяця, обсяг коштів на коррахунках збільшився на 18%, або на 3,073 млрд. грн.