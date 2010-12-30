Залишок коштів на коррахунках банків 29 грудня збільшилися на 4% – до 20,452 млрд. грн.
14:25, 30 грудня 2010Фінанси
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Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 29 грудня 2010 року збільшився на 4%, або на 0,760 млрд. грн., і на початок дня 30 грудня 2010 року становив 20,452 млрд. грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком поточного місяця, обсяг коштів на коррахунках збільшився на 18%, або на 3,073 млрд. грн.
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