Закон про держбюджет-2011 опублікували в “Голосі України”

Закон України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” офіційно опублікований у пресі.

Текст закону, що набуває чинності 1 січня 2011 року, опублікований у газеті “Голос України” (№249 від 30 грудня 2010 року).

Закон передбачає, що доходи державного бюджету України на 2011 рік становитимуть 281,464 млрд. грн., у тому числі доходи загального фонду держбюджету - 238,581 млрд. грн., та доходи спеціального фонду - 42,883 млрд.грн.

Видатки державного бюджету України на 2011 рік становитимуть 321,920 млр.грн., у тому числі видатки загального фонду - 279,087 млрд. грн. та видатки спеціального фонду – 42, 833 млрд. грн.

Законом передбачено затвердити повернення кредитів до державного бюджету у сумі 9,185 млрд. грн.., у тому числі повернення кредитів до загального фонду держбюджету - у сумі 4,497 млрд. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду держбюджету - у сумі 4,687 млрд. грн.

Передбачно установити граничний обсяг дефіциту державного бюджету у сумі 38, 843 млр.грн.

Передбачено також установити на 31 грудня 2011 року граничний обсяг державного боргу в сумі 375, 643 млрд. грн.

Законом установлено, що у 2011 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме з 1 січня - 894 гривні, з 1 квітня - 911 гривень, з 1 жовтня - 934 гривні, з 1 грудня - 953 гривні та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня - 816 гривень, з 1 квітня - 832 гривні, з 1 жовтня - 853 гривні, з 1 грудня - 870 гривень; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 977 гривень, з 1 квітня - 997 гривень, з 1 жовтня - 1022 гривні, з 1 грудня - 1042 гривні; працездатних осіб: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 750 гривень, з 1 квітня - 764 гривні, з 1 жовтня - 784 гривні, з 1 грудня - 800 гривень.

Установлено на 2011 рік мінімальну заробітну плату у місячному розмірі: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні; у погодинному розмірі: з 1 січня - 5,66 гривні, з 1 квітня - 5,77 гривні, з 1 жовтня - 5,92 гривні, з 1 грудня - 6,04 гривні.