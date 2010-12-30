Міжбанк: торги доларом закрилися на рівні 7,96/7,97 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9620/7,9705 грн./дол., до 12:00 ціни піднялися до 7,9660/7,9745 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися – 7,9630/7,9705 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/0,2614 грн./рубль, до 12:00 звузився спред – 0,2611/0,2613 грн./рубль. На час закриття ціни впали – 0,2605/0,2607 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 30,5290 рублів за долар (+0,0990).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в дуже вузькому діапазоні 1,3220/1,3260 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5425/10,5555 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,5505/10,5675 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5490/10,5645 грн./євро.