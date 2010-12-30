Курс НБУ на 31 грудня

Офіційний курс НБУ на 31.12.10 100 USD США – 796.1700 (на 30.12–795.9600) 100 EUR – 1057.3138 (на 30.12–1045.5731) 10 RUR – 2.6124 (на 30.12–2.6218)Облікові курси банківських металів на 31.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото–112379.40 (на 30.12–111712.99) 961 XAG 10 Срібло-2444.24 (на 30.12.–2422.90) 962 XPT 10 Платина–140125.92 (на 30.12.–139293.00) 964 XPD 10 Паладій–63454.75 (на 30.12.–62721.65)

Офіційний курс НБУ на 31.12.10 100 USD США – 796.1700 (на 30 грудня – 795.9600) 100 EUR – 1057.3138 (на 30 грудня – 1045.5731) 10 RUR – 2.6124 (на 30 грудня – 2.6218) Облікові курси банківських металів на 31.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото–112379.40 (на 30 грудн.–111712.99) 961 XAG 10 Срібло-2444.24 (на 30 грудн.–2422.90) 962 XPT 10 Платина–140125.92 (на 30 грудн.–139293.00) 964 XPD 10 Паладій–63454.75 (на 30 грудн.–62721.65)

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