Держбюджет зведено з дефіцитом 52,2 млрд.грн.

Державний бюджет України в січні-листопаді цього року зведено з дефіцитом 52,244 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи держбюджету становили 215,277 млрд. грн., що на 7,3%, або на 14,72 млрд. грн., більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Витрати були на рівні 266,729 млрд. грн., що на 24,5%, або на 52,453 млрд. грн., більше, ніж у січні-листопаді 2009 року.

Дефіцит зведеного бюджету за 11 місяців ц.р. становив 46,662 млрд. грн., при цьому доходи були на рівні 281,962 млрд. грн., витрати – 214,92 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (із поправками), доходи заплановано на рівні 252,751 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 210,089 млрд. грн. Витрати держбюджету заплановано на рівні 305,666 млрд. грн., у т.ч. витрати загального фонду – 240,984 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету заплановано в сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема по загальному фонду – 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

Номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

До державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду направляють загальнодержавні податки і збори й з нього фінансуються основні витрати. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит держбюджету розраховується як різниця сум його доходів і повернених до бюджету кредитів, а також витрат і виданих із держбюджету кредитів.

Державний бюджет України й місцеві бюджети складають Зведений бюджет України.