Fitch підвищив рейтинги Одеси і відкликав їх

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинги українського міста Одеса і виключило їх зі списку Rating Watch «Негативний», куди вони були внесені 15 грудня 2010 року. Одночасно з цим рейтингам був привласнений «Стабільний» прогноз і рейтинги були відкликані.

Про це йдеться в повідомленні агентства, переданому агентству УНІАН.

Довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті були підвищені з рівня «CC» до «B-», а національний довгостроковий рейтинг підвищений з рівня «B-(ukr)» до «BBB (ukr)». Короткостроковий рейтинг в іноземній валюті підвищено з рівня «C» до «B».

Рейтинги були відкликані, тому що Fitch не зможе проводити оцінку кредитоспроможності міста Одеси надалі у зв`язку з недостатністю інформації. Відповідно, Fitch більше не рейтингує даного емітента і не проводить щодо нього аналіз.