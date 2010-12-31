Кабмін затвердив виплати роботодавців, на які не нараховується єдиний соцвнесок

Кабінет міністрів України затвердив перелік видів виплат, які здійснює роботодавець і на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Це передбачено урядовою постановою від 22 грудня 2010 року №1170, яка опублікована в газеті "Урядовий кур`єр" від 31 грудня 2010 року №247.

Даний перелік включає соціальну допомогу і виплати, встановлені колективним договором, одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, надбавки і доплати до держпенсій працюючим пенсіонерам, вихідна допомога у разі припинення трудового договору, компенсацію моральної шкоди працівникам, яка виплачується за рішенням суду тощо.