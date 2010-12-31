Держпослуг виключила з держреєстру «Альфа-Кредит» і «Кредит-Енерго»

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг виключила інформацію з державного реєстру фінустанов і анулювала свідоцтво про реєстрацію кредитних союзів «Альфа-Кредит» (Херсон) і «Кредит-Енерго» (Херсон) у зв`язку з невиконанням заходів впливу.

Дане рішення ухвалили на засіданні комісії 30 грудня, повідомляється на офіційному сайті Держпослуг.

Також на засіданні комісії ухвалили рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності із залучення внесків членів кредитного союзу на депозитні рахунки КС «Соціум» (Дніпропетровськ) і КС «Донбас-Інвест» (Луганська обл.).