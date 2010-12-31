Київрада проситиме ВР внести зміни у держбюджет-2011

Київрада направить звернення до вищого керівництва держави і Верховної Ради України з проханням якнайшвидше підготувати та внести зміни у державний бюджет на 2011 рік щодо вилучень з бюджету столиці, про що є відповідне доручення глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, 30 грудня на засіданні сесії Київради було прийнято відповідне рішення у зв’язку з тим, що вилучення - це значний обсяг коштів, за рахунок яких у столиці була б можливість забезпечити фінансування багатьох міських програм, у тому числі 20-відсоткових муніципальних надбавок вчителям та медикам.

За підготовку та направлення відповідного звернення проголосували 106 депутатів міськради.

Під час прийняття бюджету міста в цілому депутати підняли питання про необхідність забезпечити наступного року виплату муніципальних надбавок.

На це секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявив, що виплата надбавок медикам та вчителям, працівникам соціальної галузі є пріоритетною як для депутатів, так і для керівництва КМДА. “Але виходячи з того, що цей бюджет є реальний, що поки не передбачено можливості з фінансування цих програм, обговорювати це питання є популістською риторикою”, - зауважив він.

Водночас, за його словами, як тільки відповідні зміни до держбюджету будуть внесені, Київ зможе повернутися до цього важливого питання і відновити надбавки.

“Моя пропозиція – обговорення цього питання залишити на наступний період, коли ми відправимо звернення і побачимо, що воно почуто, побачимо, що відбудеться коригування бюджету на 2011 рік Верховною Радою, будуть зменшені вилучення, і тоді першим ділом буде збільшено фінансування безпосередньо надбавок в усіх соціальних сферах, особливо бюджетних”, - сказав секретар Київради.

Коментуючи журналістам ситуацію, член фракції “Республіка Київ” Денис МОСКАЛЬ зазначив: “Нам незрозуміло, чому, приймаючи держбюджет, так довго депутати Верховної Ради думали, прийняли рішення, а тепер заднім числом Президент вирішив, що треба повернути назад податок Києву. Якщо б ми знали зараз, що в нас ці кошти є, то можна було б передбачити практично все... Фактично це додаткові великі гроші, які зможуть забезпечити багато програм”.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому державний бюджет на 2011 рік. Держбюджетом передбачено, що розмір вилучень з бюджету Києва має скласти в 2011 році 8,250 млрд. грн. або 50% податку на доходи фізичних осіб.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про Державний бюджет України на 2011 рік», а також доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ розробити та в установленому порядку внести до ВР проект закону про внесення змін до чинного законодавства, зокрема, щодо зарахування до бюджету Києва 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб.