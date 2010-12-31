Держпослуг відновила всі ліцензії СК «Гештальт»

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг на засіданні 30 грудня ухвалила рішення про відновлення всіх ліцензій на здійснення страхової діяльності ЗАТ «Страхова компанія «Гештальд» (Київ).

Про це повідомляється на офіційному сайті комісії.

Крім того, на засіданні ухвалили рішення про відновлення ліцензії на здійснення страхової діяльності зі страхування наземного транспорту (окрім залізничного) і цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів СК «Каштан» (Київ).

Також прийняли рішення видати ліцензії на здійснення страхової діяльності Українській інноваційній страховій компанії «ІНВЕСТСЕРВІС» (Київ), СК «Оранта-Січ» (Запоріжжя), СК «Галицька» (Івано-Франківськ): обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; НАСК «Оранта» (Київ): добровільне страхування повітряного транспорту, добровільне страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; Страхове Товариство з додатковою відповідальністю «Глобус» (Київ): обов`язкове особисте страхування працівників відомчої (окрім тих, які працюють в державних установах і організаціях) і сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд); СК «ПРОСТО-страхування» (Київ), АСК «СКАРБНИЦЯ» (Львів): обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; СК «УКРІНВЕСТСТРАХ» (Київ): добровільне страхування майна (окрім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту, вантажів і багажу), добровільне страхування від нещасних випадків.