Першим заступником голови правління «Укрексімбанку» призначено Кононихіну

Членом правління, першим заступником голови правління АТ «Укрексімбанк» призначено Вікторію КОНОНИХІНУ.

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що 28 грудня члена правління банку - першого заступника голови правління Юрія КОЛОБОВА переведено в Національний банк України.

В.КОНОНИХІНУ призначено на посаду з 30 грудня 2010 року.

Вона має вищу освіту за фахом «Фінанси та кредит». У банківській системі України працює понад 17 років. Із жовтня 1995 року обіймала керівні посади в найбільших комерційних банках України.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.

На 1 жовтня 2010 року активи банку становили 68,978 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – 51,963 млрд. грн., зобов`язання – 51,543 млрд. грн., статутний капітал – 16,394 млрд. грн., власний капітал –17,435 млрд. грн.

За підсумками січня-вересня 2010 року прибуток «Укрексімбанку» становив 34,753 млн. грн.