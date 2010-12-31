Курс гривні до долара на міжбанку в грудні знизився на 0,17%

У грудні курсові коливання гривні залишалися незначними: на міжбанківському валютному ринку її курс щодо долара США знизився на 0,17% - до 7,9663 грн./дол. США, а на готівковому, за операціями з продажу доларів США, - на 0,02% - до 7,9787 грн./дол. США.

Як повідомляється на офіційному сайті Національного банку України (НБУ), офіційний курс гривні до долара США впродовж грудня знизився на 0,3% - до 7,9617 грн./дол. США, щодо євро й російського рубля - на 1,32% і 3,03%, відповідно, - до 10,5731 грн./євро і 2,6124 грн./10 рублів.

Впродовж грудня на міжбанківському валютному ринку спостерігалося зниження чистого попиту на іноземну валюту. Цьому сприяло збереження валютних нетто-надходжень до країни з одночасним збільшенням ринкової пропозиції іноземної валюти. У цих умовах НБУ продовжував проведення інтервенцій як із продажу, так і з купівлі іноземної валюти, згладжуючи коливання обмінного курсу гривні.