Курс НБУ на 4 січня

Офіційний курс НБУ на 04.01.11 100 USD США–796.1700 (на 31 грудня–796.1700). 100 EUR–1057.3138 (на 31 грудня–1057.3138). 10 RUR–2.6124 (на 31 грудня–2.6124).Облікові курси банківських металів на 04.01.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото– 112379.40 ( на 31 груд.–112379.40) 961 XAG 10 Срібло–2444.24 (на 31 груд.–2444.24) 962 XPT 10 Платина–140125.92 (на 31 груд.–140125.92) 964 XPD 10 Паладій–63454.75 (на 31 груд.–63454.75)

Офіційний курс НБУ на 04.01.11 100 USD США – 796.1700 (на 31 грудня – 796.1700). 100 EUR – 1057.3138 (на 31 грудня – 1057.3138). 10 RUR – 2.6124 (на 31 грудня – 2.6124). Облікові курси банківських металів на 04.01.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 112379.40 ( на 31 грудня – 112379.40) 961 XAG 10 Срібло - 2444.24 (на 31 грудня - 2444.24) 962 XPT 10 Платина – 140125.92 (на 31 грудня - 140125.92) 964 XPD 10 Паладій – 63454.75 (на 31 грудня - 63454.75)

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