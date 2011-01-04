НБУ вводить в обіг пам'ятну монету «Рік Кота (Кролика, Зайця)»

Нацiональний банк України, продовжуючи серiю «Східний календар», вводить в обiг 5 сiчня пам’ятну монету «Рік Кота (Кролика, Зайця)» номiналом 5 гривень, присвячену року Кота, одній із тварин Східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера – найбільшої планети Сонячної системи.

Про це повідомляє сайт Нацбанку.

Монету виготовлено зi срiбла 925 проби, якiсть «пруф», маса в чистотi - 15,55 г, дiаметр - 33,0 мм, тираж — 20 000 штук. Гурт монети — рифлений.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким – напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/ УКРАЇНИ в оточенні стилізованого рослинного орнаменту, номінал 5/ ГРИВЕНЬ; унизу – рік карбування монети 2011, а також позначення металу, його проби – Ag 925, маси в чистоті – 15,55 та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі кота (очі із зеленого альпініту). Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.

Автори ескізів: Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК. Автори моделей: Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО, Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО.