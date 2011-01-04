Уряд затвердив новий порядок отримання податкової соціальної пільги

Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок надання документів для застосування податкової соціальної пільги.

Це передбачено урядовою постановою від 29 грудня 2010 року №1227, текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Документ скасовує дію колишньої урядової постанови, якою раніше було затверджено цей порядок (постанова від 26 грудня 2003 року №2035).

Згідно з новим затвердженим порядком, для отримання пільги, окрім заяви, додаткові документи повинні подавати такі категорії громадян: самотні матері, батьки, вдови, вдівці або опікуни, які мають дитину (дітей) до 18 років; платники податків, які утримують дитину-інваліда до 18 років; платники податків, які мають двоє й більше дітей до 18 років; особи, віднесені законом до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; інваліди першої та другої груп, зокрема інваліди з дитинства; особи, яким призначено довічну стипендію як громадянам, яких переслідували за правозахисну діяльність, включаючи журналістів; учасники бойових дій у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантію їх соціального захисту» тощо.