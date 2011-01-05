Янукович погодився скасувати раніше ухвалений пакет антикорупційних законів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції".

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2010 року Верховна Рада скасувала раніше ухвалений пакет антикорупційних законів. Зокрема, парламент визнав такими, що втратили чинність, закони “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”.

Водночас ВР внесла до порядку денного законопроект “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, поданий Президентом. Законопроект розроблений Національним антикорупційним комітетом за підтримки Міністерства юстиції України. Також при підготовці проекту враховані пропозиції, які були висловлені фахівцями, науковцями та практиками.