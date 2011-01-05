Міжбанк відкрився котируваннями 7,9660/7,9745 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,9660/7,9745 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту становили 0,2610/0,2614, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,5645/10,5780. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,3243/1,3245 (четвер – 1,3242/1,3244).

У четвер, 30 грудня 2010 р., Нацбанк на ринок не виходив.