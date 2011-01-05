У 2010 році офіційний курс гривні до долара зміцнився на 0,3% – НБУ

У 2010 році офіційний курс гривні до долара зміцнився на 0,3% – з 7,985 до 7,9617 грн./дол.

Динаміка офіційного курсу гривні до іноземних валют обнародувана на сайті Національного банку України.

Зокрема, за минулий рік офіційний курс гривні до євро зміцнився на 8,3% – з 11,531937 до 10,573138 грн./євро, до російського рубля – на 1,2%, з 2,6453 до 2,6124 грн./рубль.