Держкомпідприємництва ініціює перевірки на ринках

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва ініціює перевірки на ринках, які підвищили вартість своїх послуг.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби комітету, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день Держкомпідприємництва одержує від підприємців скарги з приводу підвищення вартості послуг ринків, і перевірятиме ринки, адміністрації яких включили ринковий збір у вартість послуг.

«Якщо адміністрація ринку збільшує вартість послуг після ліквідації ринкового збору – повідомляйте про це нам. Наш комітет працює, і ми реагуватимемо на такі факти», – наголосив голова комітету Михайло БРОДСЬКИЙ.

Нагадаємо, 1 січня 2011 року з набуттям чинності Податкового кодексу ринковий збір скасовано.