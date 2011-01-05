НБУ дозволив банкам до 2012 року включати в основний капітал сплачені внески

13:10, 05 січня 2011
Фінанси
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Національний банк України дозволив банкам на період до 1 січня 2012 року включати в основний капітал сплачені, але не зареєстровані внески в статутний капітал.

Як йдеться в повідомленні Української кредитно-банківської спілки (УКБС), розміщеному на офіційному сайті організації, це передбачено постановою правління Нацбанку №564 від 20 грудня 2010 року.

Зокрема, цим документом внесені відповідні зміни до інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою правління НБУ №368 від 28 серпня 2001 року.

Дане рішення УКБС було підтримане НБУ, говориться в повідомленні.

«На початку грудня 2010 року УКБС направив Нацбанку звернення, в якому відзначив необхідність продовження для банків можливості включати в основний капітал сплачені, але не зареєстровані внески», – відзначила генеральний директор асоціації «Українська кредитно-банківська спілка» Галина ОЛІФЕР.

За її словами, регулятор ухвалив рішення, яке дозволить не допустити погіршення показників діяльності фінустанов, порушень нормативів і, як наслідок, застосування санкцій.

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