На міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9630/7,9670 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9660/7,9745, на 12:00 ціни знизилися до 7,9630/7,9670 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/0,2614, на 12:00 звузився спред – 0,2613/0,2614.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3243/1,3245, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5645/10,5780, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,5575/10,5690.