Доходи від приватизації в 2010 р. становлять 2,1 млрд. грн. проти плану 6,3 млрд. грн.

Доходи від приватизації в 2010 році становлять приблизно 2,1 млрд. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

«Сума від приватизації минулого року приблизно становить 2,1 млрд. грн.», – сказав він.

Довідка УНІАН. Держбюджетом України на 2010 рік план надходжень від приватизації було затверджено на рівні 10 млрд. 262 млн. грн.

Проте 8 липня 2010 року до бюджету-2010 було внесено зміни, згідно з якими розмір надходжень від приватизації було зменшено до 6 млрд. 350 млн. грн.