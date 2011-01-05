Доходи від приватизації в 2010 р. становлять 2,1 млрд. грн. проти плану 6,3 млрд. грн.
13:46, 05 січня 2011Фінанси
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Доходи від приватизації в 2010 році становлять приблизно 2,1 млрд. грн.
Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.
«Сума від приватизації минулого року приблизно становить 2,1 млрд. грн.», – сказав він.
Довідка УНІАН. Держбюджетом України на 2010 рік план надходжень від приватизації було затверджено на рівні 10 млрд. 262 млн. грн.
Проте 8 липня 2010 року до бюджету-2010 було внесено зміни, згідно з якими розмір надходжень від приватизації було зменшено до 6 млрд. 350 млн. грн.
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