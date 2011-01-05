Тігіпко підтримує законопроекти про спрощення відкриття і закриття бізнесу

Віце-прем`єр-міністр-міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО на нараді в Кабінеті міністрів підтримав законопроекти щодо спрощення відкриття і закриття бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, законопроектами пропонується ввести нульовий статутний фонд при реєстрації, модельні статути, скасувати печатки та ліквідувати свідоцтво про реєстрацію.

Як наголошується в повідомленні, розробленим комітетом проектом закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» пропонується ввести нульовий статутний фонд на дату реєстрації (тепер для товариств з обмеженою відповідальністю він має бути не менше однієї мінімальної зарплати, для акціонерного товариства - не менше 1250 мінімальних заробітних плат), скасувати необхідність нотаріального посвідчення документів, які подаються на реєстрацію, а також ввести єдиний документ, який буде видаватися на підтвердження проведення державної реєстрації юридичної особи, - виписку з єдиного держреєстру.