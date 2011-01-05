Програма соціально-економічного розвитку України на 2012 рік буде готова до кінця березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший віце-прем`єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.

Він відзначив, що на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів було прийнято план дій з підготовки програми. «Зараз всі органи виконавчої влади, Кабінет міністрів, обладміністрації приступають до підготовки Програми соціально-економічного розвитку на майбутній рік. Ця програма буде готова десь до кінця березня цього року з тим, щоб на її основі готувалася бюджетна резолюція і бюджет на 2012 рік», – сказав А.КЛЮЄВ.

Він відзначив, що важливим пунктом програми буде інвестиційна складова.