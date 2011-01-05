У ГПУ спростовують заяву Тимошенко про виплату її Кабміном пенсій з коштів, отриманих за Кіотським протоколом

У Генеральній прокуратурі України спростовують заяви колишнього прем’єр-міністра, лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО про те, що її уряд витратив кошти, отримані Україною за Кіотським протоколом, на виплату пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Олександр КАЛІФІЦЬКИЙ заявив сьогодні на брифінгу.

«Хочу вас запевнити, що це було не так. Це прикриття. Це черговий піар колишнього прем’єр-міністра», - сказав він.

За словами О.КАЛІФІЦЬКОГО, гроші за наказом Ю.ТИМОШЕНКО були використані за нецільовим призначенням.

У свою чергу, слідчий у справі Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ГОРБАТЮК зазначив, що кошти, отримані Україною за Кіотським протоколом, не витрачалися за цільовим призначенням, а були конвертовані, перераховані на єдиний казначейський рахунок та витрачені на поточні видатки бюджету.

«Витрати, про які зазначається в інтерв’ю ТИМОШЕНКО про те, що здійснювалися виплати у Пенсійний фонд, не відповідають дійсності», - сказав С.ГОРБАТЮК.

Він наголосив, що пенсії виплачує громадянам Пенсійний фонд, а не уряд.

«Кабінет міністрів здійснює тільки поточні видатки бюджету», - сказав С.ГОРБАТЮК.

У свою чергу, О.КАЛІФІЦЬКИЙ додав, що у своєму інтерв’ю Ю.ТИМОШЕНКО на «5-му каналі» продемонструвала нібито проект постанови, згідно з яким справу проти неї порушено через те, що вона виплачувала пенсії. «Ще раз заявляю: це не так. Я готовий надати постанову, і хай хто-небудь з вас знайде слово «пенсія», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба ГПУ повідомила, що 30 грудня 2010 року Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено остаточне обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Обвинуваченій у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна отримала за Кіотським протоколом, та у нанесенні інших збитків державі – оголошено про закінчення досудового слідства та надано для ознайомлення матеріали кримінальної справи.

Сама Ю.ТИМОШЕНКО 30 грудня після допиту у Генпрокуратурі заявила: «За один день мені висунули розширене звинувачення за виплату пенсій за рахунок «екологічних» грошей, зразу після цього мене допитали і завершили досудове слідство, і вже сьогодні мені передали справу на ознайомлення», – зауважила вона.