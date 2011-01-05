Львівська облрада просить Азарова погасити борги Держказначейства перед областю

Львівська обласна рада 4 січня ц.р. ухвалила звернення до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням посприяти врегулюванню ситуації, що склалася внаслідок нездійснення Державним казначейством розрахунків з Львівською областю на суму понад 141 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Львівської обласної ради.

«Неоплаченими залишаються як поточні, так і капітальні видатки таких розпорядників коштів як Головне управління охорони здоров`я, Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації. В результаті непроведення видатків вищезазначеними розпорядниками виникла загроза різкого зростання невиплати заробітної плати суб`єктами господарювання, заборгованість на кінець 2010 року становила в області близько 67 млн. грн.», - йдеться у зверненні.

У зверненні наголошується, що при цьому, за оперативними даними, за 2010 рік план дохідної частини обласного бюджету перевиконано, зокрема, сума надходжень податків, зборів і платежів на 17,6 млн. грн. перевищує запланований показник.

«Таким чином, за надпланового надходження від місцевих бюджетів області, видаткова частина обласного бюджету не виконується, що має негативні економічні й соціальні наслідки. Непроведення платежів органами Державного казначейства є порушенням Конституції, Бюджетного кодексу, Закону України "Про місцеве самоврядування" в частині самостійності місцевих бюджетів і заборони втручання державних органів, зокрема, Кабінету Міністрів, у процес їх виконання», - наголошується у зверненні.

Враховуючи вищесказане, депутати Львівської облради вимагають забезпечити Львівську область необхідним фінансовим ресурсом з метою погашення кредиторської заборгованості, що виникла на 1 січня 2010.