Міжбанк закрився котируваннями 7,9580/7,9720 грн./дол.

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 7,9660/7,9745, до 12:00 ціни знизилися 7,9630/7,9670. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 7,9580/7,9720 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2610/14, до 12:00 звузився спред 0,2613/14. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2612/15.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в дуже вузькому діапазоні 1,3210/1,3320. Ринок євро-гривна відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5645/10,5780, до 12:00 ціни пішли вниз 10,5575/10,5690. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5300/10,5545.