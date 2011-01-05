Уряд затвердив обставини для відстрочення грошових зобов'язань

Кабінет міністрів затвердив перелік обставин, які є підставою для відстрочення грошових зобов`язань або податкового боргу заявника.

Відповідний перелік затверджено постановою Кабміну № 1235 від 27 грудня 2010 р.

Зокрема, до таких віднесено обставини непереборної сили, дія яких може бути спричинена винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, замерзання моря, закриття морських проток на звичному морському шляху між портами відвантаження і вивантаження, інше стихійне лихо тощо) або непередбаченими ситуаціями, які сталися незалежно від волі і бажання заявника (війна, блокада, страйк, аварія).

Доказами, які підтверджують факт настання (існування) зазначених обставин, є: висновок Торговельно-промислової палати про настання обставин непереборної сили або стихійного лиха на території України; рішення Президента України про оголошення окремих місцевостей України зоною надзвичайної екологічної ситуації, затверджене Верховною Радою України.

У разі підтвердження наявності обставин непереборної сили рішеннями Президента України про оголошення окремих місцевостей України зоною надзвичайної екологічної ситуації, затвердженими Верховною Радою України, заявник додатково подає довідку, видану відповідним місцевим органом, який має право підтверджувати наявність обставин непереборної сили.