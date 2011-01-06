Держкомстат погіршив оцінку зростання ВВП

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України за IІI квартал 2010 р. порівняно з III кварталом 2009 р. (у постійних цінах 2007 р.) склав 103,4%, тоді як, за оперативними даними на середину грудня 2010 р., цей показник становив 103,5%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

«Номінальний ВВП за III квартал 2010 р. склав 303 млрд. 705 млн. грн. Реальний ВВП за III квартал 2010 р., порівняно з відповідним кварталом 2009 р., у постійних цінах 2007 р. склав 103,4%, а з II кварталом 2010 р., з урахуванням сезонного чинника, - 100,1%» - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками другого кварталу 2010 року проти показника за аналогічний період 2009 року (у постійних цінах 2007 року) склало 5,9%.

Зростання ВВП України за II квартал 2010 року проти I кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, склало 3,8%.

Номінальний ВВП за другий квартал 2010 р. склав 262,365 млрд. грн.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики України, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року склало не 15%, як повідомлялося раніше, а 15,1%, порівняно з 2008 роком.

Номінальний ВВП за 2009 рік склав 914 млрд. 720 млн. грн., тоді як раніше Держкомстат повідомляв цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. менше – 912 млрд. 563 млн. грн. Падіння ВВП по кварталах у 2009 році, порівняно з аналогічними періодами 2008 року: у І кварталі 2009 р. падіння ВВП склало 20,2% (раніше Держкомстат повідомляв про 20,3%), у ІІ кварталі – залишилося на рівні 17,8%, як повідомлялося раніше, в ІІІ кварталі – 16% (раніше повідомлялося про 15,9%), у ІV кварталі – 6,8% (7%).