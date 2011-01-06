На міжбанку на 12:00 котирування склали 7,9645/7,9670 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9610/7,9735, на 12.00 звузився спред 7,9645/7,9670 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2608/0,2612, на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2610/0,2612.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3123/1,3125, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 10,4445/10,4635, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,4530/10,4685.