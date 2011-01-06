Кабмін затвердив порядок розстрочки заборгованості з пенсійного страхування

На виконання Закону «Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, і вуглевидобувних підприємств, і відновлення пенсійних прав їх працівників» Кабінет міністрів затвердив порядок розстрочки заборгованості зі сплати внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування від стратегічних підприємств.

Це передбачено урядовою постановою від 5 січня 2011 року №3, текст якої розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Даною постановою також затверджений порядок списання заборгованості Пенсійного фонду за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на суму списаної заборгованості зі сплати штрафів і пені вугле- і торфовидобувними підприємствами, які знаходяться під управлінням Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Зокрема, порядок розстрочки заборгованості з пенсійних внесків стратегічних підприємств передбачає, що можливість розстрочки боргу надається під відсотки, розраховані за період, починаючи від дня підписання договору підприємства з ПФУ і закінчуючи днем погашення суми, виходячи з облікової ставки Національного банку України, яка діє на дату внесення чергового щомісячного платежу. Відсотки нараховуються, але не сплачуються, крім випадків, коли договір про розстрочку боргу підлягає розірванню.