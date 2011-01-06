Міжбанк закрився котируваннями 7,9670/7,9730 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 7,9610/7,9735, на 12:00 звузився спред 7,9645/7,9720. До закриття торгів цінові рівні підвищилися 7,9670/7,9730 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2608/12, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2610/12. До закриття ціни не змінилися.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в дуже вузькому діапазоні 1,3095/1,3165. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4445/10,4635, на 12:00 ціни пішли вгору 10,4530/10,4685. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали 10,4305/10,4445.