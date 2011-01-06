Захарченко представив нових заступників голови Державної податкової служби

Голова Державної податкової служби (ДПС) Віталій ЗАХАРЧЕНКО на сьогоднішній нараді в ДПС представив особовому складу податкової міліції нових заступників голови служби. Як зазначається в повідомленні прес-служби ДПС, переданому агентству УНІАН, на посаду першого заступника начальника податкової міліції – начальника головного управління податкової міліції ДПС призначено полковника податкової міліції Василя КОВАЛЯ. Виконуючим обов`язки першого заступника начальника податкової міліції –начальника управління внутрішньої безпеки ДПС призначено полковника податкової міліції Олександра ТУЛАЄВА. Виконуючим обов`язки заступника начальника податкової міліції – начальника слідчого управління податкової міліції призначено полковника податкової міліції Анатолія ЯКОВИНЦЯ.

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