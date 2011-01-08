Базова інфляція в грудні склала 0,6%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в грудні 2010 року проти листопада 2010 року становила 0,6%, за січень-грудень 2010 року – 7,9% (із початку 2010 року).

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, в грудні 2009 року показник базової інфляції був на рівні 0,7%, за січень-грудень 2009 року – 14,9%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно, йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в грудні 2010 року, порівняно з листопадом, становила 0,8%, із початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

У січні-грудні 2010 року проти січня-грудня 2009 року – 9,4%.