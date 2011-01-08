Інфляція у 2010 році склала 0,8%

Інфляція в Україні у грудні 2010 року, порівняно з листопадом 2010 року, становила 0,8%, із початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, показник інфляції в січні-листопаді 2010 року в порівнянні з січнем-листопадом 2009 року – 9,4%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в грудні 2010 року до грудня 2009 року зросли на 10,6% (у січні-грудні 2010 року до січня-грудня 2009 року зросли на 10,9%), зокрема на продукти харчування – на 10,7% (до січня-грудня 2009 р. – на 10,7%), хліб і хлібопродукти – на 16,5% (12,3%), зокрема на хліб – на 11,3% (10,2%), макаронні вироби – на 11% (7,1%), кондитерські вироби із борошна – 12,6% (12,8%), м`ясо й м`ясопродукти – на 4,1% (2%), рибу й рибопродукти – на 4,2% (5,1%), молоко, сир та яйця – на 16% (21,9%) (зокрема на молоко – на 20%, сир – на 25,8%, на яйця – знизилися на 13,7%), на масло й жири – на 8,1% (9,6%), зокрема на масло вершкове – зросли на 23,7%, олію соняшникову – на 15,5%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 21,8%.

Ціни на фрукти в грудні 2010 року до грудня 2009 року зросли на 9,3% (у січні-грудні 2010 року до січня-грудня 2009 року зросли на 5,1%). На овочі ціни зросли на 20,9% (до січня-грудня 2009 року зросли на 14,5%), зокрема на картоплю – на 46,4% (19%). Ціни на цукор зросли на 20,3% (57,5%), кондитерські вироби цукристі – на 16,9% (21,9%), безалкогольні напої – на 5,7% (9,1%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в грудні 2010 року до грудня 2009 року подорожчали на 22,1% (у січні-грудні 2010 року до січня-грудня 2009 року – на 25,6%), ціни на одяг і взуття зросли на 2,2% (3,7%), зокрема на одяг – на 2,3%, взуття – на 2,5%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в грудні 2010 року до грудня 2009 року подорожчали на 13,8% (у січні-грудні 2010 року до січня-грудня 2009 року – на 9,4%), зокрема квартплата зросла на 4,4% (12,6%), ціни на утримання та ремонт житла зросли на 2,2% (2,2%), каналізацію – на 7,1% (16,9%), воду – 6,4% (12,9%), ціни на електроенергію в грудні не змінилися, на природний газ – зросли на 50,1% (20,9%), на гарячу воду й опалення – зросли на 6,2% (5,6%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла в грудні 2010 року до грудня 2009 року зросли на 1,2% (у січні-грудні 2010 року до січня-грудня 2009 року – на 3,2%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 2,2% (3%), домашній текстиль – на 3,3% (5,4%), побутова техніка – знизилися на 1,3% (1,1%).

Вартість послуг охорони здоров`я в грудні 2010 року до грудня 2009 року зросла на 5,8% (у січні-грудні 2010 року до січня-грудня 2009 року – на 7,9%), зокрема вартість медичних товарів і обладнання – на 2,9% (6,4%), амбулаторні послуги подорожчали на 8,6% (9,6%).

Ціни в транспорті в грудні 2010 року до грудня 2009 року зросли на 6,6% (у січні-грудні 2010 року до січня-грудня 2009 року – на 9,6%), зокрема на купівлю транспортних засобів – на 1,3% (4,4%), на пальне та мастила – на 13,9% (18,3%), транспортні послуги – на 5% (8,1%) (пасажирський залізничний транспорт - не змінилися (5,3%), пасажирський автодорожній транспорт – зросли на 5,8% (8,4%)).

Ціни у сфері зв`язку в грудні 2010 року знизилися на 8,9% (у січні-грудні 2010 року до січня-грудня 2009 року – знизилися на 6,4%), на поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксних послуг знизилася на 9% (знизилася на 8,9%).

Ціни у сфері відпочинку та культури в грудні 2010 року зросли на 2,5% (у січні-грудні 2010 року до січня-грудня 2009 року – на 4%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного обладнання знизилася в грудні 2010 року на 3% (знизилася на 2,4%), вартість відпочинку та послуг культури зросла на 5,7% (зросла на 7,8%), газети, книги та канцелярські товари подорожчали на 6,5% (8,2%).

Ціни у сфері освіти в грудні 2010 року до грудня 2009 року зросли на 10,3% (у січні-грудні 2010 року до січня-грудня 2009 року – на 13,1%), зокрема дошкільна й початкова освіта подорожчала на 19,3% (12%), середня освіта – на 9,4% (12,2%), вартість вищої освіти збільшилася на 8,8% (13,9%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у грудні 2010 року до грудня 2009 року зросла на 7,4% (у січні-грудні 2010 року до січня-грудня 2009 року – на 7,4%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2009 року до грудня 2008 року становила 12,3%. У січні-грудні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).