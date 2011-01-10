Німеччина пробачила Афганістану всі борги. Їх накопичилось 13,1 млн. євро

Глава МЗС Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ в ході візиту до Афганістану підписав угоду, за якою Німеччина прощає ісламській республіці всі борги у розмірі 17 мільйонів доларів США (13,1 мільйона євро).

Як повідомляє телеканал N-24, раніше Паризький клуб оголосив про те, що країни-кредитори знімають з Афганістану боргові зобов`язання в обсязі близько 1 мільярда доларів.

"Це внесок в економічну і політичну стабілізацію країни", - заявив німецький міністр.

Бундестаг 28 січня розгляне питання щодо продовження мандату збройних сил Німеччини в Афганістані. Наразі у провінції Гіндукуш перебуває контингент з 4,6 тисяч солдатів бундесверу.

В ході візиту Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ знову наголосив на намірі німецького уряду почати в кінці року поетапне виведення військ. Передбачається, що в 2014 році Афганістан залишать останні німецькі формування.