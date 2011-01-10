Курс на 10.01.11
10:41, 10 січня 2011Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 10.01.11100 USD США–795.9000 (на 6 січня–795.9000)100 EUR–1041.9127 (на 6 січня–1051.6227)10 RUR–2.6224 (на 6 січня–2.6224)Облікові курси банківських металів на 10.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото–109515.84(на 6 січ.–110053.07)961 XAG 10 Срібло–2314.48(на 6 січ.–2324.82)962 XPT 10 Платина–138088.65(на 6 січ.–138088.65)964 XPD 10 Паладій–61284.30(на 6 січ.–60806.76)
Офіційний курс НБУ на 10.01.11
100 USD США–795.9000 (на 6 січня–795.9000)
100 EUR–1041.9127 (на 6 січня–1051.6227)
10 RUR–2.6224 (на 6 січня–2.6224)
Облікові курси банківських металів на 10.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото–109515.84(на 6 січ.–110053.07)
961 XAG 10 Срібло–2314.48(на 6 січ.–2324.82)
962 XPT 10 Платина–138088.65(на 6 січ.–138088.65)
964 XPD 10 Паладій–61284.30(на 6 січ.–60806.76)
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