Міжбанк відкрився зниженням котирувань – 7,95/7,97 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, що продовжується, – 7,9580/7,9710 грн./дол., ціни на російську валюту на ТОМ’і становили 0,2607/0,2612 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли донизу – 10,2575/10,2770 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,2897/1,2899 дол./євро (четвер, 6 січня, - 1,3123/1,3125 дол./євро).

У четвер, 6 січня, Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9580/7,9650.