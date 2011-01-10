Ліквідовано Київський універсальний банк

Київський універсальний банк ліквідований. Про це йдеться в телеграмі Національного банку України №55-011/54-220 від 6 січня 2011 року, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Національний банк України повідомляє, що рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду і регулювання діяльності банків від 22 грудня 2010 року №856 Товариство з обмеженою відповідальністю «Київський універсальний банк» виключено з Державного реєстру банків у зв`язку із завершенням ліквідаційної процедури банку», - зазначають у документі.

Як повідомляв УНІАН, правління Нацбанку 22 лютого 2006 року прийняло постанову №61 про призначення в ТОВ «Київський універсальний банк» тимчасової адміністрації терміном на 1 рік.

Постановою Правління НБУ №191 від 25 травня 2006 року була відкликана банківська ліцензія і ініційована процедура ліквідації ТОВ «Київський універсальний банк».