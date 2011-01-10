Міжбанк: торги доларом закрилися на рівні 7,96/7,97 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9580/7,9710 грн./дол., на 12:00 ціни піднялися до 7,9670/7,9725 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,9640/7,9730 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився на ТОМ’є 0,2607/0,2612 грн./рубль, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2610/0,2612 грн./рубль. На момент закриття ціни не змінилися.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в дуже вузькому діапазоні – 1,2865/1,2935 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2575/10,2770 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,2800/10,2930 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні відкотилися до рівня 10,2625/10,2800 грн./євро.